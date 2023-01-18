«Во время пробежки мне сказали…». Польский дипломат «потролил» Шольца за промедление с танками Leopard для Украины

18 января, 01:41
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что вроде бы не все поляки хотят, чтобы он передавал танки Украине.

Об этом пишет Spiegel.

В частности, он сказал, что к нему на пробежке подбежал поляк и попросил не поддаваться политическому давлению Варшавы в вопросе поставки танков Украине.

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На это ответил госсекретарь иностранных дел польского правительства Аркадиуш Мулярчик.

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"Вчера, во время пробежки в Берлине, я встретил немецкую пару, которая хотела выплатить Польше несколько сотен евро как военные репарации. Они сказали, что им очень стыдно, что немецкое правительство так долго медлило с выплатой Польше репараций за ущерб и ограбление во время Второй мировой войны», - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда. Президент Финляндии Саули Ниининость также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Германия Военная помощь Украина-Польша Война в Украине Олаф Шольц Война России против Украины

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