Будет способствовать укреплению безопасности региона. Польша построит военную базу у границы с Калининградской областью 18 марта, 23:03 Мариуш Блащак (в центре) (Фото:Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

В Польше объявили о строительстве военной базы в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ. Отмечается, что это не только поспособствует укреплению безопасности региона, но и даст экономический импульс.

Об этом сообщает Wprost, ссылаясь на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

«У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть. Военная часть там (в Олецко – ред.) означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… Военная часть – это всегда благо для местного сообщества», – сказал он.

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По его словам, уже в апреле начнется строительство военной базы. Ее планируют построить быстро.

Он добавил, что личный состав, который будет располагаться на территории воинской части, войдет в первую варминскую артиллерийскую бригаду.

Штаб этой бригады находится в Венгожево, сообщил Мариуш Блащак.

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