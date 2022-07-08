Польша планирует построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью
Польские пограничники (Фото:Straż Graniczna/Facebook)
Польша планирует построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью.
Об этом сообщил глава Пограничной службы страны Томаш Прага, пишет Wiadomosci.
«Мы практически готовы, документация подготовлена, мы работаем над получением соответствующих средств», — сказал он.
По его словам, согласно с оценками, на строительство потребуется около 70 миллионов долларов с учетом инфляции.
«Этот партнер также становится все менее и менее стабильным», — сказал он.
Ранее Польша фактическом завершила строительства стены высотой в 5,5 метров и длиной 186 километров на границе с Беларусью.
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