Польша планирует построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью 8 июля, 16:08 Польские пограничники (Фото:Straż Graniczna/Facebook)

Польша планирует построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью.

Об этом сообщил глава Пограничной службы страны Томаш Прага, пишет Wiadomosci.

«Мы практически готовы, документация подготовлена, мы работаем над получением соответствующих средств», — сказал он.

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По его словам, согласно с оценками, на строительство потребуется около 70 миллионов долларов с учетом инфляции.

«Этот партнер также становится все менее и менее стабильным», — сказал он.

Ранее Польша фактическом завершила строительства стены высотой в 5,5 метров и длиной 186 километров на границе с Беларусью.

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