Польша планирует построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью

8 июля, 16:08
Польские пограничники (Фото:Straż Graniczna/Facebook)

Польские пограничники (Фото:Straż Graniczna/Facebook)

Польша планирует построить систему наблюдения на границе с Калининградской областью.

Об этом сообщил глава Пограничной службы страны Томаш Прага, пишет Wiadomosci.

«Мы практически готовы, документация подготовлена, мы работаем над получением соответствующих средств», — сказал он.

Видео дня
Читайте также:
В генштабе Беларуси угрожают Польше ударами по ее инфраструктуре

По его словам, согласно с оценками, на строительство потребуется около 70 миллионов долларов с учетом инфляции.

«Этот партнер также становится все менее и менее стабильным», — сказал он.

Ранее Польша фактическом завершила строительства стены высотой в 5,5 метров и длиной 186 километров на границе с Беларусью.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Польша Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Германия и Нафтогаз не оправдали ожидания инвесторов

В украинском сегменте еврооблигаций ключевым игроком стал Нафтогаз. С начала недели еврооблигации Нафтогаза продемонстрировали впечатляющее падение на 40 пунктов

8 июля, 15:30
Мнения
Владимир Огрызко
Экс-министр иностранных дел Украины
Украина, НАТО и неожиданные последствия войны для России

Переосмысление роли НАТО как будущей мировой глобальной системы безопасности открывает совсем другие возможности для многих стран, и, в первую очередь, для Украины

8 июля, 13:55
Мнения
Российские товарные поезда (Иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)
«Инструкции из даркнета» /
Как анархо-коммунисты совершают диверсии в РФ и что это за люди
8 июля, 09:31
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X