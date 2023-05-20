Спикер МИД Польши заявил, что Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию, посол Украины возмутился 20 мая, 16:09 Спикер МИД Польши Лукаш Ясина (слева) и посол Украины в Польше Василий Зварыч (справа) (Фото:gov.pl, Василий Зварыч via Twitter)

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию 1943 года. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал такой подход неприемлемым.



В интервью порталу Onet Ясина заявил, что президент Зеленский должен «взять на себя больше ответственности» и «попросить прощения». Он также утверждал, что со стороны президента Украины «не хватает понимания» важности темы Волыни для поляков.

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«Мы, поляки, взяли на себя ответственность как польское государство за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Со стороны Украины такой ответственности не хватает, хотя многое изменилось к лучшему», — сказал также представитель МИД Польши.

Он также упомянул о формуле примирения.

«Извиниться, попросить прощения. Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, но ее до сих пор мало», — утверждает Ясина.

Зварыч на своей странице в Facebook отметил, что внимательно прочитал интервью Ясины, «где он высказал мнение, что Украина и президент Украины Владимир Зеленский должны были бы делать в контексте 80-й годовщины Волыни».

Украинский посол подчеркнул неприемлемость любых попыток навязать президенту или Украине, «что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому».

«Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и одновременно призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа. Кроме того, известная формула настоящего примирения в украинско-польских отношениях, которую взяли за основу иерархи наших церквей, понимая ход истории и всю морально-христианскую сущность наших взаимоотношений, звучит так: „Прощаем и просим прощения“», — добавил дипломат.

Волынская трагедия — двусторонние этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой при участии польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

По данным Польши, во время нацистской оккупации украинские националисты убили 100 тысяч поляков. Варшава настаивает, что украинцев погибло меньше, чем поляков.