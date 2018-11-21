Польша пошла на уступки требованиям ЕС по скандальной судебной реформе

Депутаты Сейма Польши от правящей партии Право и сраведливость внесли на рассмотрение парламента законопроект об изменениях действующего Закона о Верховном Суде, сообщает Радио Польша.

По словам спикера Сейма Марека Кухциньского, законопроект отменяет некоторые пункты раскритикованной ЕС судебной реформы.

Проект изменений предусматривает возвращение в состав Верховного суда судей, которые были вынуждены уйти на пенсию в возрасте 65 лет. Кроме того, проект отменяет процедуру получения согласия президента Польши для дальнейшей работы судей после достижения 65 лет.

Теперь 20 судей Верховного суда, которые были вынуждены уйти на пенсию из-за снижения пенсионного возраста, смогут вернуться на свои посты. Именно отставка судей вызвала критическую реакцию Еврокомиссии, которая возбудила в отношении Польши штрафную процедуру и передала этот вопрос на рассмотрение в Европейский суд юстиции.

Согласно предварительному вердикту Европейского суда от 19 октября, польские власти должны приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы.

В сообщении, опубликованном на сайте Права и справедливости говорится, что новеллизация вносится в Сейм для удовлетворения предварительного решения Суда ЕС.

Согласно судебной реформе, пенсионный возраст судей Верховного суда снижался с 70 до 65 лет, в результате чего 27 из 72 судей Верховного суда ушли в отставку. Принудительный выход на пенсию также касался главы Верховного суда Малгожаты Герсдорф, чей шестилетний мандат (закрепленный в Конституции Польши) был досрочно прекращен. ЕС расценил реформу как необоснованное вмешательство исполнительной власти в деятельность судебного корпуса.