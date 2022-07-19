Самая современная версия. Польша получила от США первые 28 танков Abrams 19 июля, 10:58 Танк Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/www.flickr.com)

Польша получила от США первые 28 танков Abrams, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Первые 28 единиц уже в нашей стране. Это первый этап контракта на поставку 250 танков Abrams в самой современной версии для польских войск», - написал он в Twitter.

В апреле Польша подписала соглашение с США о покупке 250 танков Abrams с целью укрепления своих вооруженных сил для сдерживания потенциальной российской агрессии на своей восточной границе.

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Покупка прошла после развертывания почти 5 тысяч дополнительных американских войск в Польше.

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