Польша получила из США позитивный сигнал об увеличении американского контингента - министр обороны Польши

"Конгресс США очень серьезно относится к увеличению численности американских войск в Польше"

США допустили возможность увеличения американского военного присутствия на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает Niezalezna.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в Таллине поделился впечатлениями о встрече с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Блащак обсуждал с министром обороны Эстонии проекты по укреплению восточного фланга НАТО.

"В ходе визита в Соединенные Штаты я увидел первые признаки того, что Конгресс США очень серьезно относится к вопросу увеличения численности американских войск в Польше и к тому, чтобы характер их присутствия был длительным", - сообщил Блащак.

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В рамках присутствия НАТО в Польше дислоцируется американская боевая батальйонная группа, а, согласно инициативе укрепление региона ERI - боевая группа бронетанковой бригады.

В марте 2018 года Варшава договорилась о покупке у США противоракетных комплексов Patriot. Сумма сделки составила почти $5 млрд.