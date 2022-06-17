Польша получила фейковое письмо от якобы МИД Украины о мобилизации украинцев призывного возраста с польской территории 17 июня, 20:39 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Правительственный центр безопасности Польши обнаружил фейковое письмо, якобы поступившее от МИД Украины в МИД Польши, и в котором говорится о просьбе предоставить информацию обо всех украинцах в возрасте до 60 лет, находящихся на территории Польши.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В письме заявляли, что указанная информация якобы должна помочь Вооруженным силам Украины мобилизовать их для участия в войне против России.

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Отмечается, что эта дезинформация появилась еще 3 февраля на сайте российского информационного агентства Красная весна, а 17 июня этот же фейк повторил Telegram-канал Джокер ДНР.

«Таким образом враг пытается получить персональные сведения об находящихся за рубежом украинцах для дальнейшего проведения информационно-психологических операций, призванных снизить уровень доверия к Украине в целом», — отмечают в ЦПИ.

В организации также призывают украинцев проверять публикуемые в социальных сетях подозрительные «документы» и пользоваться исключительно официальными сайтами украинских органов государственной власти.

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