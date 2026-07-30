Оскорблял и угрожал работникам из Украины: в Польше задержали мужчину после инцидента на стройплощадке

Польская полиция задержала 46-летнего мужчину, подозреваемого в публичном оскорблении и угрозах в адрес двух граждан Украины .

Об этом сообщило Onet в четверг, 30 июля.

Речь идет об инциденте, который, вероятно, произошел 24 июля во время строительных работ в районе Кракова. Пострадавшие украинцы, работавшие на стройке недалеко от города Скавина, обратились в полицию и подали заявление на следующий день, 25 июля.

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В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в строительной каске и жилете оскорбляет украинцев, называет их «бандеровцами», велит им «идти на войну» и кричит: «Путин вас ждет».

Полиция получила записи с камер видеонаблюдения, опросила свидетелей и разыскала мужчину. Правоохранители подчеркнули, что откроют производство по факту угроз, а также «дискриминационных высказываний относительно национальности».

Компания, в которой работал мужчина, также высказала свою позицию по поводу инцидента и заявила, что фигурант производства уволен.

22 июля полиция польского города Легница сообщила о задержании 26-летней женщины, которая оскорбляла украинских девочек-подростков, а затем даже начала их бить.

13 июля в социальных сетях появилось видео, на котором в польском городе Бельско-Бяла мужчина в автобусе оскорблял украинских девушек. Он выкрикивал оскорбления в их адрес и требовал «убираться в Украину». Польская сторона быстро отреагировала на инцидент, и мужчина, оказавшийся сотрудником транспортной компании, был задержан.