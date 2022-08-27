Почти 400 единиц техники. Польша закупит у Южной Кореи танки и гаубицы
Южнокорейский танк K2 Black Panther (Фото:Republic of Korea Armed Forces/flickr)
Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке почти 400 единиц техники — 180 танков и 212 гаубиц.
Об этом сообщают DW и Минобороны Польши.
Первые партии поставок будут включать десять южнокорейских танков K2 Black Panther, а также 24 самоходных гаубицы K9 Thunder. Согласно сделке, технику и амуницию к ней должны передать до 2025 года.
По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, поставки начнутся до конца 2022-го. Детали о сумме сделки он не раскрыл, но, по данным источников агентства dpa, она превышает несколько миллиардов евро.
В начале августа Блащак заявил, что на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Варшава планирует создать «крупнейшую сухопутную армию» среди европейских стран-членов НАТО, которая должна быть «такой сильной и многочисленной, чтобы одним своим существованием внушать агрессору страх».
В июне Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки Krab. В том же месяце страны подписали контракт более чем на три миллиарда злотых, который предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola около 60 САУ Krab для нужд ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.