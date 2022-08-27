Почти 400 единиц техники. Польша закупит у Южной Кореи танки и гаубицы 27 августа, 09:47 Южнокорейский танк K2 Black Panther (Фото:Republic of Korea Armed Forces/flickr)

Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке почти 400 единиц техники — 180 танков и 212 гаубиц.



Об этом сообщают DW и Минобороны Польши.

Первые партии поставок будут включать десять южнокорейских танков K2 Black Panther, а также 24 самоходных гаубицы K9 Thunder. Согласно сделке, технику и амуницию к ней должны передать до 2025 года.

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По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, поставки начнутся до конца 2022-го. Детали о сумме сделки он не раскрыл, но, по данным источников агентства dpa, она превышает несколько миллиардов евро.

В начале августа Блащак заявил, что на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Варшава планирует создать «крупнейшую сухопутную армию» среди европейских стран-членов НАТО, которая должна быть «такой сильной и многочисленной, чтобы одним своим существованием внушать агрессору страх».

В июне Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки Krab. В том же месяце страны подписали контракт более чем на три миллиарда злотых, который предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola около 60 САУ Krab для нужд ВСУ.

Генштаб показал, как украинские воины используют польские гаубицы Krab против оккупантов https://www.youtube.com/watch?v=csh-GeIq8js

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