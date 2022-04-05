Опасается российской агрессии. Польша решила купить у США 250 танков Abrams

5 апреля, 17:07
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Польша решила купить у США танки Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/www.flickr.com)

Польша решила купить у США танки Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/www.flickr.com)

Польша подписала соглашение со США о покупке 250 танков Abrams с целью укрепить свои вооруженные силы для сдерживания потенциальной российской агрессии на своей восточной границе.

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Об этом сообщает Reuters.

Покупка последовала за развертыванием почти 5 тысяч дополнительных американских войск в Польше.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сумма сделки составляет примерно 4,75 миллиарда долларов и что первые танки будут поставлены в этом году.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Польша Танки Война России против Украины

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