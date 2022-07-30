Польша готова передать Украине еще восемь САУ Krab — СМИ

30 июля, 17:21
155-мм гаубицы AHS Krab (Фото:Министерство обороны Польши)

155-мм гаубицы AHS Krab (Фото:Министерство обороны Польши)

Еще восемь САУ Krab готовы к передаче в рамках подписанного в июне контракта между Украиной и Польшей, сообщает Polske Radio 24.

Как пишет издание, ожидается завершение последних формальностей, после чего оружие будет транспортировано в Украину.

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Также в Польше завершается подготовка украинских военных, которые будут управлять польскими гаубицами.

Видео дня

Как сообщалось, в июне Украина и Польша подписали контракт более чем на три миллиарда злотых, который предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola около 60 САУ Krab для нужд ВСУ.

Ранее Польша передала Украине бесплатно три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab из запасов польской армии в рамках военной помощи.

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AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Польша Артиллерия САУ Гаубицы Война России против Украины

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