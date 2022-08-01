Польша передала Украине 200 пожарных автомобилей и гуманитарную помощь
Криштофор Петрасик заявил, что Польша передала Украине 200 пожарных автомобилей и гуманитарную помощь (Фото:ГСЧС)
Польша передала Украине 200 пожарных автомобилей и гуманитарную помощь.
Об этом сообщил заместитель начальника Управления главной комендатуры Криштофор Петрасик, передает пресс-служба ДСНС в Telegram.
«200 пожарных авто, 50 большегрузных автомобилей с гуманитарным грузом уже предоставлены нами Украине и наша помощь продолжается», — заявил он.
По его словам, собирают оборудование для высотного спасения, для медицинской помощи и другое.
В понедельник, 1 августа, делегация ГСЧС начала визит в Польшу.
По данным СМИ, еще восемь САУ Krab готовы к передаче в рамках подписанного в июне контракта между Украиной и Польшей.
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