Польша передала Украине 200 пожарных автомобилей и гуманитарную помощь

1 августа, 16:56
Криштофор Петрасик заявил, что Польша передала Украине 200 пожарных автомобилей и гуманитарную помощь (Фото:ГСЧС)

Криштофор Петрасик заявил, что Польша передала Украине 200 пожарных автомобилей и гуманитарную помощь (Фото:ГСЧС)

Польша передала Украине 200 пожарных автомобилей и гуманитарную помощь.

Об этом сообщил заместитель начальника Управления главной комендатуры Криштофор Петрасик, передает пресс-служба ДСНС в Telegram.

«200 пожарных авто, 50 большегрузных автомобилей с гуманитарным грузом уже предоставлены нами Украине и наша помощь продолжается», — заявил он.

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По его словам, собирают оборудование для высотного спасения, для медицинской помощи и другое.

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В понедельник, 1 августа, делегация ГСЧС начала визит в Польшу.

По данным СМИ, еще восемь САУ Krab готовы к передаче в рамках подписанного в июне контракта между Украиной и Польшей.

https://www.youtube.com/watch?v=MUZdHSNl1u8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Гуманитарная помощь Война России против Украины

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