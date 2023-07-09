Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24 — WSJ 9 июля, 09:53 Ударный вертолет Mi-24 (Фото:Johannes Herrmann/flickr)

Польша недавно передала Украине ударные вертолеты Ми-24. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на ознакомленные с этим вопросом источники.

Как пишет издание, речь идет об ориентировочно десяти вертолетах. Ранее ни Варшава, ни Киев публично не анонсировали их поставки и пока не комментировали данные WSJ.

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Польша передала Украине как минимум десять своих самолетов МиГ-29. Президент Анджей Дуда говорил в мае, что речь идет о «почти всех», которые были у Варшавы, и остальные готов был передавать систематически.

По данным CNN, с начала полномасштабного вторжения России партнеры Украины в целом передали ВСУ 45 самолетов советского производства.

В Воздушных силах Украины отмечали, что передача модернизированных советских истребителей МиГ-29 — серьезная помощь, но это вряд ли приведет к особым изменениям на фронте, поскольку для превосходства в воздухе Украине нужна современная многоцелевая авиация.

Сейчас союзники Киева работают над предоставлением Украине самолетов F-16. Всего к «коалиции истребителей» присоединились уже восемь стран Европы.