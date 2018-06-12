Польша передала Украине доклад с выводами об археологических раскопках в Грушовичах

Институт национальной памяти Польши передал украинской стороне доклад с выводами касательно археологических раскопок в Грушовичах под бывшим памятником воинам УПА.

Об этом сообщила представитель Бюро поисков и идентификации ведомства Анна Шельонг, пишет Польское радио.

Она отметила, что доклад отправили в понедельник, 11 июня, в письменном и электронном виде.

"Пока мы не получили ни одного отзыва", - подчеркнула Шельонг.

Доклад состоит из двух документов: заключения археологических работ по найденным останкам людей и предметам, лежащим рядом с ними, а также медико-судебной экспертизы места и останков.

Отмечается, что документ должны были получить пять украинских учреждений: Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, Министерство культуры, Институт национальной памяти, Посольство Украины в Польше и Объединение украинцев в Польше.

Напомним, ИНП Польши заявил, что на месте надгробного памятника воинам УПА нет соответствующих захоронений. В результате археологических исследований на этом месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек, среди которых мужчины, женщины и дети.

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович опроверг информацию польских коллег. По его словам, украинский наблюдатель Святослав Шеремета сообщил, что среди 18 захоронений есть как минимум три захоронения воинов УПА.

В апреле 2017 года активисты и представители польских националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля.

В ответ украинский Институт национальной памяти приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины с требованием объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг. из-за отсутствия реакции Варшавы.