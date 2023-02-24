Польша поставит Украине 60 танков PT-91 Twardy — Моравецкий 24 февраля, 16:49 Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский в Киеве 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев в пятницу, 24 февраля, объявил, что Украина в ближайшее время получит 60 польских танков PT-91 Twardy.

Во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским Моравецкий сообщил, что танки доставят в Украину «в течение нескольких дней», сообщает PAP.



PT-91 Twardy разработан на базе танка Т-72М1. У него есть собственная система управления огнем DRAWA и динамическая защита ERAWA (максимальное плотное покрытие танка, пишет Defense Express).

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Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша уже передала Украине четыре танка Leopard 2 A4, остальные (всего от Польши планируется 14) будут чуть позже. Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что они прибыли в Украину.

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Моравецкий до этого говорил, что Польша поставила Украине 250 постсоветских танков.

