За время полномасштабной войны. В польском правительстве назвали общие объемы помощи, предоставленной Украине 22 августа, 13:40 В Польше назвали общие объемы помощи, предоставленной Украине (Фото:crsntdesign/pixabay.com)

За время полномасштабной войны России против Украины Польша предоставила Украине помощь более чем на 2 миллиарда евро, заявил руководитель канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.

Об этом сообщает Wprost.

По его словам, польское общество, принимая беженцев и направляя помощь, поддерживает Украину.

«Я читал данные, которые говорили, что эта сумма превышает 10 миллиардов злотых (2,1 млрд евро — ред). Я говорю о поддержке со стороны отдельных лиц, граждан Польши как в стране, так и за рубежом», — сказал он.

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Чиновник добавил, что когда речь идет о государственной поддержке, ее необходимо разделить на две части.

«Часть средств тратится в Польше в связи с очень большим количеством беженцев, а часть передается за границу», — сказал он.

Дворчик заявил, что наибольшая часть переданной Украине помощи — военная поддержка, которая составляет более 7 миллиардов злотых.

«Это стоимость переданной Украине военной техники», — сказал Дворчик.

По его словам, героическая позиция украинцев была большой неожиданностью для россиян.

«Мы видим, что решительность, объединение — это нужно четко сказать — при поддержке союзников с Запада — позволила защитить столицу, позволила вернуть часть территорий, первоначально оккупированных россиянами, и теперь мы поддерживаем Украину в надежде, что украинцы также будут защищать свою территорию на западе и на юге», — сказал Дворчик.

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