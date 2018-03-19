Польша отреагировала на проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму

Польша поддерживает территориальную целостность Украины и не считает законными выборы президента России в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
"Польша совместно с целым трансатлантическим сообществом решительно выступает против действий России в отношении Украины", - отметили в польском МИД.
Там добавили, что признают Крым частью украинского государства, а значит президентские выборы РФ на полуострове не могут считаться законными.
18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента.
Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Петр Порошенко назвал выборы на полуострове грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.
По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов Путин набирает 76,65% голосов.
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования