Польша отреагировала на проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму

Польша поддержала Украину в вопросе выборов президента РФ в аннексированном Крыму

Польша поддерживает территориальную целостность Украины и не считает законными выборы президента России в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

"Польша совместно с целым трансатлантическим сообществом решительно выступает против действий России в отношении Украины", - отметили в польском МИД.

Там добавили, что признают Крым частью украинского государства, а значит президентские выборы РФ на полуострове не могут считаться законными.

18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Петр Порошенко назвал выборы на полуострове грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов Путин набирает 76,65% голосов.