Польша не пустит Лаврова с делегацией на встречу министров ОБСЕ в декабре

18 ноября, 20:16
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Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Главу МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова и российскую делегацию не пустят на заседание ОБСЕ в польском Лодзе (Польша сейчас председательствует в организации). Об этом сообщает Europe 1.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина в пятницу, 18 ноября, утвердительно ответил на вопрос AFP, действительно ли Варшава отказала во въезде российской делегации.

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Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк также написал в Twitter, что Варшава решила запретить Лаврову въезд в Польшу на встречу в Лодзе, а страна-агрессор отреагировала «гневным письмом в ОБСЕ».

Видео дня

https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1593593713447559168

1−2 декабря в Лодзе пройдет встреча министров иностранных дел ОБСЕ. В организацию входят 57 стран, в том числе Украина и страна-агрессор РФ.

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Wp.pl сообщает, что российская делегация из-за отсутствия виз не сможет принять участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ 24−26 ноября в Варшаве. В МИД Польши объяснили решение грубым нарушением Россией международного права.

https://www.youtube.com/embed/Uls5R7xzhrI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша ОБСЕ МИД России Сергей Лавров Варшава Война России против Украины

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