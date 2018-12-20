Польша определилась с кандидатурой на должность посла в Украине - СМИ Сегодня, 19:46 102 Цей матеріал також доступний українською Польша ранее отозвала Яна Пекло Фото: pixabay.com

Новым послом Польши в Украине может стать заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, который занимается вопросом отношений с Украиной, пишет Европейская правда.

Сообщается, что будучи последовательным критиком политики РФ и сторонником территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

Цихоцкий имеет диплом историка, ранее занимал должность аналитика в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года работает в МИД.

Ранее, стало известно, что действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности. Пекло был послом Польши в Украине с октября 2016 года. До назначения послом в Украину он работал исполнительным директором фонда польско-украинского сотрудничества ПАУСИ в Варшаве.