Игорь Семиволос
На кого Трамп оставляет Сирию
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
Андрей Смирнов
Путин наврал с три короба
Александр Лиев
Оккупированный Крым. Итоги пятого турсезона

Польша определилась с кандидатурой на должность посла в Украине - СМИ

Сегодня, 19:46
102
Цей матеріал також доступний українською

Польша ранее отозвала Яна Пекло

Фото: pixabay.com

Новым послом Польши в Украине может стать заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, который занимается вопросом отношений с Украиной, пишет Европейская правда.

Сообщается, что будучи последовательным критиком политики РФ и сторонником территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

Цихоцкий имеет диплом историка, ранее занимал должность аналитика в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года работает в МИД.

Ранее, стало известно, что действующий посол Польши в Украине Ян Пекло 31 января будет отозван с этой должности. Пекло был послом Польши в Украине с октября 2016 года. До назначения послом в Украину он работал исполнительным директором фонда польско-украинского сотрудничества ПАУСИ в Варшаве.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 20:18

article_img
Нидерланды допустили подачу иска против России в международный суд из-за крушения MH17

Последние новости

Экономика

Сегодня, 21:24

Из-за невыполнения плана приватизации бюджет дофинансируют за счет займа в более чем 18 млрд гривен
События

Сегодня, 21:18

Полиция задержала заключенного, который сбежал из Херсонской колонии
Страны

Сегодня, 21:05

Латвия обнародовала архивы КГБ

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Белый дом в огне
6849
Олег Панфилов - фото
Олег Панфилов
Американская мечта. В Грузии разразился скандал
6462
Евген Глибовицкий - фото
Евген Глибовицкий
Четыре последствия того, что произошло в украинском православии
5995
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12255
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11105
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8815
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29073
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25176
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20765

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться