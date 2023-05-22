Польша обвинила Россию и Беларусь в поддержке нелегальных мигрантов, нападающих на пограничников
Граница Польши (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / Twitter)
Представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин обвинил спецслужбы России и Беларуси в поддержке нелегальных мигрантов, штурмующих границу и нападающих на польских пограничников.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Повторяются нападения на патрули пограничной службы, защищающие границу с Беларусью. Значительно участились попытки штурма границы. Белорусские и российские спецслужбы лучше организуют и руководят иностранцами. Функционеры спецслужб РБ и России снова на первой линии», — отметил Жарин.
По его мнению, запуск нелегального миграционного маршрута против НАТО был частью агрессии России против Запада.
«Гибридная операция против Польши продолжается. Главным бенефициаром действий против Европы остается Россия», — добавил он.
Кризис с нелегальными мигрантами со стороны Беларуси начался после санкций Евросоюза и ряда западных стран в декабре 2021 г. Официальные лица Польши, Литвы и Латвии уверены, что поток мигрантов был частью гибридной войны против ЕС со стороны властей Беларуси.