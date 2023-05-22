Польша обвинила Россию и Беларусь в поддержке нелегальных мигрантов, нападающих на пограничников 22 мая, 22:05 Граница Польши (Фото:Скриншот видео Straż Graniczna / Twitter)

Представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин обвинил спецслужбы России и Беларуси в поддержке нелегальных мигрантов, штурмующих границу и нападающих на польских пограничников.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Повторяются нападения на патрули пограничной службы, защищающие границу с Беларусью. Значительно участились попытки штурма границы. Белорусские и российские спецслужбы лучше организуют и руководят иностранцами. Функционеры спецслужб РБ и России снова на первой линии», — отметил Жарин.

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По его мнению, запуск нелегального миграционного маршрута против НАТО был частью агрессии России против Запада.

«Гибридная операция против Польши продолжается. Главным бенефициаром действий против Европы остается Россия», — добавил он.

Кризис с нелегальными мигрантами со стороны Беларуси начался после санкций Евросоюза и ряда западных стран в декабре 2021 г. Официальные лица Польши, Литвы и Латвии уверены, что поток мигрантов был частью гибридной войны против ЕС со стороны властей Беларуси.