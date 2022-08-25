«Акты варварства». В МИД Польши обвинили режим Лукашенко в уничтожении могил польских солдат Второй мировой войны

25 августа, 16:44
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Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by/ru)

Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by/ru)

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина обвинил режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в уничтожении могил польских солдат Второй мировой войны.

«Солдатское кладбище Армии Краевой в Сурконтах уничтожено службами минского режима», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/RzecznikMSZ/status/1562730470378721281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1562730470378721281%7Ctwgr%5E91543675b8e16f3f4df4ea4e05cd9e96cb5e1dac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F08%2F25%2F7145566%2F

По его словам, очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить.

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"Режим поплатится за эти акты варварства", - написал он.

В начале августа сообщалось, что Беларусь использует специальные инструменты для повреждения ограждения на границе с Польшей.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Польша Беларусь Александр Лукашенко Вандалы

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