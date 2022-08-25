«Акты варварства». В МИД Польши обвинили режим Лукашенко в уничтожении могил польских солдат Второй мировой войны 25 августа, 16:44 Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by/ru)

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина обвинил режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в уничтожении могил польских солдат Второй мировой войны.

«Солдатское кладбище Армии Краевой в Сурконтах уничтожено службами минского режима», — написал он в Twitter.

По его словам, очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить.

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"Режим поплатится за эти акты варварства", - написал он.

В начале августа сообщалось, что Беларусь использует специальные инструменты для повреждения ограждения на границе с Польшей.

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