Министр обороны Польши обвинил Германию в утечке информации о переговорах по поводу ЗРК Patriot 9 декабря, 20:16 ЗРК Patriot (Фото:defense.gov)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что германская сторона нарушила конфиденциальность переговоров о зенитных ракетных комплексах Patriot.

В интервью i.pl он рассказал, что накануне в немецких СМИ появилась информация о том, что Польша просила о конфиденциальности переговоров по поводу системы ПВО Patriot, но немцы все равно нарушили ее.

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«Я могу это подтвердить. Во всяком случае, доказательства были опубликованы в немецких СМИ», — сказал Блащак.

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Он рассказал, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не прислушалась к аргументам Польши и заявила о невозможности передать Patriot Украине. Поэтому было решено, что эти системы будут размещены в Люблинском воеводстве и будут охранять небо Польши.

«У меня есть заверения моего немецкого коллеги, что эти пусковые установки будут включены в польскую систему управления, и сейчас мы обсуждаем детали. Мы точно не будем медлить и проведем все приготовления в кратчайшие сроки», — сказал глава минобороны Польши.

Блащак рассказал, что во время заседания Сейма аргументировал, что системы Patriot работали бы лучше, если бы были размещены на западе Украины.

«Одним из ключевых аргументов является то, что 15 ноября ракета, попавшая в нашу страну и унесшая жизни двух человек, пролетела по Польше всего несколько секунд. Слишком короткое время, чтобы это предотвратить, поэтому обеспечение безопасности на западе Украины означает обеспечение безопасности на востоке Польши», — сказал министр.

Кроме того, по словам Блащака, ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры могут спровоцировать очередную волну беженцев из Украины, что может стать проблемой Евросоюза.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Инфографика: НВ

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о передаче Patriot Украине.