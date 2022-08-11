«Историческая обязанность». Польша, оказывая Украине военную помощь, не снизила свою обороноспособность — Минобороны 11 августа, 12:32 Мариуш Блащак (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Польша, предоставляя Украине военную технику, не снизила свою собственную обороноспособность и не нарушила гарантии безопасности, заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Об этом сообщает Niedziela.

По его словам, предоставление военной помощи Украине — это историческая обязанность Польши, ведь украинцы борются за свою свободу, Польшу и Европу.

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Блащак добавил, что Польша стоит на стороне Украины и рассчитывает на ее победу.

«Российские войска должны быть разгромлены и выбиты из украинских земель. Мы не ведем переговоры с такими как Путин, мы не релятивизируем зверство», — сказал он.

СМИ сообщали, что еще восемь САУ Krab готовы к передаче в рамках подписанного в июне контракта между Украиной и Польшей.

Также в Польше завершается подготовка украинских военных, которые будут управлять польскими гаубицами.

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