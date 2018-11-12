12 ноября 2018, понедельник

Польша не пустила в страну несколько сотен "бандеровцев" из РФ и Швеции

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Украинцев среди недопущенных в Польшу
Фото: focus.ua

Украинцев среди недопущенных в Польшу "бандеровцев" не оказалось

Накануне празднования восстановления 100-летия независимости Польши в страну не впустили несколько сотен "неофашистов" и "бандеровцев".

Как рассказал спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарын, Агентство внутренней безопасности передало погранслужбе данные около 400 участников ультраправых группировок и организаций, которые "прославляют идеологию Степана Бандеры", передает TVP Info.

При этом, по его словам, речь идет о россиянах и шведах.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были: граждане Швеции и России", - заявил он.

В то же время, несмотря на утверждения, что среди них были сторонники украинского политического деятеля Степана Бандеры, о гражданах Украины в ведомстве не сообщали.

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