Польша не пустила в страну несколько сотен "бандеровцев" из РФ и Швеции

Украинцев среди недопущенных в Польшу "бандеровцев" не оказалось

Накануне празднования восстановления 100-летия независимости Польши в страну не впустили несколько сотен "неофашистов" и "бандеровцев".

Как рассказал спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарын, Агентство внутренней безопасности передало погранслужбе данные около 400 участников ультраправых группировок и организаций, которые "прославляют идеологию Степана Бандеры", передает TVP Info.

При этом, по его словам, речь идет о россиянах и шведах.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были: граждане Швеции и России", - заявил он.

В то же время, несмотря на утверждения, что среди них были сторонники украинского политического деятеля Степана Бандеры, о гражданах Украины в ведомстве не сообщали.