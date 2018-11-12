Польша не пустила в страну несколько сотен "бандеровцев" из РФ и Швеции

Накануне празднования восстановления 100-летия независимости Польши в страну не впустили несколько сотен "неофашистов" и "бандеровцев".
Как рассказал спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарын, Агентство внутренней безопасности передало погранслужбе данные около 400 участников ультраправых группировок и организаций, которые "прославляют идеологию Степана Бандеры", передает TVP Info.
При этом, по его словам, речь идет о россиянах и шведах.
"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были: граждане Швеции и России", - заявил он.
В то же время, несмотря на утверждения, что среди них были сторонники украинского политического деятеля Степана Бандеры, о гражданах Украины в ведомстве не сообщали.
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