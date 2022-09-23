Польша категорически не должна массово пускать убегающих от мобилизации россиян — правительственный уполномоченный 23 сентября, 15:54 Россияне массово покидают РФ на фоне мобилизации (Фото:Lauri Heino/Lehtikuva/via REUTERS)

Польша не должна массово пускать убегающих от мобилизации россиян, заявил правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

Об этом сообщает Рolskieradio24.

"Допуск этих российских дезертиров в Польшу был бы большим риском и противоречил бы принятому несколько дней назад решению о том, что на данный момент российским гражданам могут выдаваться только гуманитарные визы, если это оправдано", - сказал он.

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По его словам, «волну дезертирства нельзя рассматривать как бунт против российских властей».

«Мы имеем дело с последствиями решения российских властей. Эту волну дезертирства нельзя рассматривать как бунт против российской власти или бунт против войны, которую Россия ведет против Украины», — сказал Жарин.

Чиновник подчеркнул, что нет достоверной информации, свидетельствующей о том, что эти люди хотят убежать, потому что они восстают против российских властей.

«Эти люди, видимо, хотят убежать, потому что боятся индивидуальной ситуации, связанной с призывом в армию. Мы категорически не должны массово допускать таких людей. Это люди, которые могут представлять опасность для нашей страны», — сказал он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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