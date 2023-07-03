Минобороны Польши назвало маловероятной угрозу использования Россией ядерного оружия 3 июля, 19:16 Марцин Очепа (Фото:Marcin Ociepa/Twitter)

В Минобороны Польши заявили, что считают маловероятной угрозу использования Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на замминистра национальной обороны Польши Марцина Очепа.

Польский чиновник сказал, что российский диктатор Владимир Путин совершил стратегическую ошибку, атаковав Украину и, по его словам, это «начало конца его правления».

Видео дня

«Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не изменяет тот факт, что хотя мы не можем полностью исключить использование им ядерного оружия, это маловероятно», — сказал Очепа.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что ядерное оружие осталось «последним аргументом», который диктатор Путин может использовать для запугивания Запада, все остальные он уже исчерпал.