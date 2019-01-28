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Польша настаивает на создании должности представителя генсека ООН по Украине - глава МИД

Сегодня, 22:16
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EPA

Кандидатуру спецпредставителя генсека ООН по Украине пока не называют

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал рассмотреть вопрос создания должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

Об этом сообщает Polskie Radio.

"Для нас важно сохранение проблемы агрессии против Украины в повестке дня международных форумов, в том числе ООН. Стоит рассмотреть очередные инициативы, которые приблизят нас к решению этого конфликта, как, возможно, создание миротворческой миссии ООН в Украине, или также должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины", - сказал дипломат.

По его словам, в следующем месяце на заседании Генассамблеи ООН запланированы дебаты о ситуации на оккупированных территориях Украины.

Однако, Чапутович пока не называл конкретной кандидатуры спецпредставителя генсека ООН по Украине. 

"Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня", - сказал он.

Теги:   ООН Польша Донбасс

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