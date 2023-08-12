Польша увеличит военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на границе с Беларусью 12 августа, 13:00 Мариуш Блащак (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о наращивании военного присутствия в районе Сувалкского коридора и на границе с Беларусью из-за угрозы со стороны боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси.

Об этом сообщает Polskie Radio.



«Уверяю, что граница хорошо защищена. Я принял решение направить на ее защиту дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты», — отметил он.



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По его словам пребывание «вагнеровцев» в Беларуси представляет серьезный вызов безопасности Польши, особенно «в контексте белорусско-российских гибридных атак» на границе между двумя странами.

Он отметил, что всего на границе с Беларусью и в приграничных районах будет около 10 тысяч польских солдат, из них 4 тысяч непосредственно будет поддерживать Пограничную службу, остальные будут тренироваться и находиться в резерве.

«Это демонстрация присутствия Войска Польского, нашей твердости и решимости», — подчеркнул Блащак.

У него также спросили, как именно Минобороны Польши усиливает безопасность вблизи Сувалкского коридора (100-километровый участок между Польшей и Литвой, который отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси) и Брестских ворот (участок на территории Польши, расположенный между Россией и Беларусью, который отделяет Беларусь от Калининградской области России).

Блащак ответил, что это «чувствительные точки», поэтому там постоянно укрепляют и расширяют дислоцированные подразделения.

По его словам, сейчас идет реализация плана усиления восточной части страны путем расширения военной инфраструктуры и передислокации части польских сил с запада на восток.

Блащак отметил, что усиление происходит как в «тактическом измерении», что включает размещение дополнительных солдат и техники, так и в стратегическом — создаются новые подразделения разного уровня.

Ранее Блащак заявил, что его страна отправит на границу с Беларусью 10 тысяч своих военнослужащих.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.



29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнер отправились в сторону Сувалкского коридора.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

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Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнер будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувалкском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

7 августа Беларусь начала военные учения на границе Польши и Литвы. Страны готовятся укреплять границы с Беларусью. Также было принято решение о закрытии части пунктов пропуска.