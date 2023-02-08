Польша направит в Украину третий пакет помощи для восстановления энергетики 8 февраля, 01:53 Флаг Польши (Фото:crsntdesign/pixabay)

В ближайшие дни Польша направит в Украину третий пакет оборудования для восстановления энергетического сектора. Первый пакет поступил в Украину из Польши в конце ноября, второй — в конце декабря

Об этом во время заседания комиссии Сейма по национальной обороне сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Укринформ.



По его словам, польские энергетические компании организуют поставки в Украину оборудования, необходимого для энергетического сектора Украины.

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« В ближайшие дни будет третий пакет помощи с энергетическим оборудованием для Украины», — сообщил Вавжик.

Большая часть помощи была доставлена на Хмельницкую АЭС.

Замминистра уточнил, что помощь в энергетическом секторе оказывают правительственное агентство стратегических резервов Польши и министерство климата и окружающей среды.

Вавжик подчеркнул, что Польша является координатором среди стран Евросоюза по поддержке Украины в энергетической сфере. Он также напомнил, что 26 января в Польше открылся Энергетический хаб, благодаря которому ЕС будет оказывать нашей стране соответствующую помощь.