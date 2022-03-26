«Должны заявить на нее права». Калининградская область находится под оккупацией России — экс-командующий сухопутными войсками Польши 26 марта, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Вальдемар Скшипчак (Фото:Wikimedia Commons)

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и его страна должна «заявить на нее права».



Об этом сообщает издание Dо Rzeczy.

Сначала Скшипчак сказал, что Калининградская область является территорией «под российской оккупацией с 1945 года», а затем подчеркнул: «Эта территория никогда не была российской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше».

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«Теперь стоило бы заявить на нее свои права так, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит упомянуть этот Калининградский район, который, по моему мнению, является частью территории Польши. Мы имеем право высказать претензии на территорию, которую оккупирует Россия», — заявил он.

По словам польского генерала, Калининградская область не имеет военного значения.

Калининградская область — самый западный регион России: на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. До конца Второй мировой войны Калининград назывался Кенигсбергом и являлся частью провинции Восточная Пруссия.



The former commander of the Land Forces of the Polish Army General Waldemar Skrzypczak saying that Kaliningrad has been under Russian occupation since 1945.



He says it was originally part of Prussia and Poland, so Poland has a legal right to claim it.pic.twitter.com/eDdEWJlJ5Y — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2022

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в Токио заявили, что южная часть Курильских островов — «территория, над которой Япония имеет суверенитет». Россия оккупировала территории в 1945 году после Второй мировой и удерживает их под своим контролем.

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