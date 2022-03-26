«Должны заявить на нее права». Калининградская область находится под оккупацией России — экс-командующий сухопутными войсками Польши
Вальдемар Скшипчак (Фото:Wikimedia Commons)
Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и его страна должна «заявить на нее права».
Об этом сообщает издание Dо Rzeczy.
Сначала Скшипчак сказал, что Калининградская область является территорией «под российской оккупацией с 1945 года», а затем подчеркнул: «Эта территория никогда не была российской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше».
«Теперь стоило бы заявить на нее свои права так, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит упомянуть этот Калининградский район, который, по моему мнению, является частью территории Польши. Мы имеем право высказать претензии на территорию, которую оккупирует Россия», — заявил он.
По словам польского генерала, Калининградская область не имеет военного значения.
Калининградская область — самый западный регион России: на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. До конца Второй мировой войны Калининград назывался Кенигсбергом и являлся частью провинции Восточная Пруссия.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в Токио заявили, что южная часть Курильских островов — «территория, над которой Япония имеет суверенитет». Россия оккупировала территории в 1945 году после Второй мировой и удерживает их под своим контролем.