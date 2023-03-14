Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшие недели — Моравецкий

14 марта, 14:31
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МиГ-29 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

МиГ-29 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре—шесть недель.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во вторник, 14 марта, сообщает The Guardian.

До сих пор страны Запада отказывались передавать истребители, в то время как Киев считает этот вопрос делом времени. В Польше заявили о готовности отправить Украине военные самолеты в составе коалиции стран.

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Президент Анджей Дуда сказал, что Варшава может отдать все свои истребители МиГ-29. 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил планы Польши на совместную передачу самолетов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что процесс предоставления истребителей сдвинулся с места. В то же время он подчеркнул потребность Киева в более современных самолетах, таких как F-16. Игнат не исключает, что частично самолеты МиГ-29 могут использоваться как запчасти для имеющихся машин.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Польша МиГ-29 Истребители Истребитель Война России против Украины

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