Польша может стать главным лоббистом поставки оружия Украине — Зеленский

13 января, 03:03
Поделиться:
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Польша может быть движущей силой и лоббистом по поставке оружия в Украину из других стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TVP Info. .

По его словам, сейчас у Польши нет возможности взять на себя поставку всего вооружения, которое нужно Украине для победы. При этом у россиян все еще остаются на вооружении тысячи танков и БМП с советских времен.

Видео дня

Читайте также:
Польша готова передать Украине «символическое» количество танков Leopard
Читайте также:

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов, 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk) Танки Leopard из Польши. Как Варшава стала одним из лидеров НАТО — отвечает Андрей Дещица

«Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставок военной техники в Украину на международной арене», — отметил Зеленский, комментируя роль Польши в поддержке Украины.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Великобритания и Польша уже приняли решение о передаче танков Украине.

https://www.youtube.com/embed/z8jlJL8r69o
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Украина-Польша Война в Украине Владимир Зеленский Военная полиция Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X