Польша может стать главным лоббистом поставки оружия Украине — Зеленский 13 января, 03:03 Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:Jakub Szymczuk/KPRP/Handout via REUTERS)

Польша может быть движущей силой и лоббистом по поставке оружия в Украину из других стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TVP Info. .



По его словам, сейчас у Польши нет возможности взять на себя поставку всего вооружения, которое нужно Украине для победы. При этом у россиян все еще остаются на вооружении тысячи танков и БМП с советских времен.

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«Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставок военной техники в Украину на международной арене», — отметил Зеленский, комментируя роль Польши в поддержке Украины.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Великобритания и Польша уже приняли решение о передаче танков Украине.