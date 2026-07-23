Польша использует опыт Украины для модернизации армии

Польша планирует учесть украинский опыт войны России против Украины при модернизации собственных вооруженных сил. Среди основных направлений — развитие беспилотных и противодроновых систем, искусственного интеллекта, спутниковой разведки и высокоточного вооружения большой дальности.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.



По его словам, полномасштабная война в Украине демонстрирует тотальный характер современных боевых действий, в которых наряду с новейшими технологиями массово применяются традиционные виды вооружения — танки, артиллерия и пехота.

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«Ежедневно на фронте происходят сотни боевых столкновений. Только за минувшую неделю российские войска предприняли 904 атаки», — отметил польский министр.

Отдельно Косиняк-Камыш обратил внимание на эффективность украинских беспилотных систем. По его словам, морские надводные и подводные дроны фактически лишили Россию возможности свободно использовать Черноморский флот, а воздушные и наземные беспилотники позволяют Украине поражать стратегические цели глубоко в российском тылу.

«Украина начала с моря — с надводных и подводных дронов. Фактически она вывела из строя Черноморский флот. Впоследствии к ним добавились воздушные и наземные беспилотники», — заявил он.

Польша, по словам министра, намерена развивать подобные возможности на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.

Одним из ключевых элементов реформы станет обязательная подготовка новобранцев к работе с беспилотниками. Дроны также планируют сделать стандартным вооружением для всех родов войск Польши.

Среди других приоритетов Варшавы — системы противодействия БПЛА, использование искусственного интеллекта, высокоточные средства поражения большой дальности и развитие спутниковой разведки.

Ранее сообщалось, что Россия может готовить провокации под чужим флагом против стран НАТО, в частности с использованием беспилотников, замаскированных под украинские. Среди потенциальных целей называли страны Балтии и Польшу.