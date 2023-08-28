«Выведите группу Вагнера». В Польше назвали условие, при котором вместе с Латвией и Литвой полностью закроют границы с Беларусью 28 августа, 14:51 Латвийский пограничник возле границы с Беларусью, 8 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Польша, Латвия и Литва полностью закроют свои границы с Беларусью, если произойдет «критический инцидент».

Об этом министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил в понедельник, 28 августа, пишет The Guardian.

По его словам, такие меры примут независимо от того, «случится ли это на польской или литовской границе». Что министр имеет в виду под выражением «критический инцидент», он не уточнил.

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«Мы требуем от властей в Минске, чтобы группа Вагнера немедленно покинула территорию Беларуси, а нелегальные мигранты немедленно покинули пограничную зону и их отправили обратно в свои страны[…] Мы немедленно отреагируем [на критический инцидент]. Все пограничные пункты, которые были открыты до этого времени, будут закрыты», — заявил Каминьский.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с их хазяином Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что республика может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. А в ВСУ не исключили: вагнеровцев могут использовать на территории приграничных районов Польши и Литвы, чтобы усложнить предоставление оружия Украине.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как заявили в России, были, в частности, Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Через четыре дня их окончательно объявили мертвыми.

В то же время в Литве и Польше считают, что этот факт мало что меняет. Замглавы польского МВД Матей Вонсик заявил, что в Беларуси может быть около 3,5−5 тысяч вагнеровцев, а сообщения о том, что они якобы хотят покинуть страну, «не соответствуют действительности».