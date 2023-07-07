Польша, Литва и Латвия предупреждают Столтенберга об угрозе со стороны Беларуси 7 июля, 20:19 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Президенты Литвы, Польши и Латвии написали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам НАТО, предупредив их об угрозе, «создаваемой агрессивными действиями России и ситуацией в Беларуси».

Об этом сообщает СNN.

«Сотрудничество между Россией и Беларусью ухудшило безопасность региона и всего евроатлантического пространства», — заявили президенты Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Эгилс Левитс.

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Они указали на использование Россией территории Беларуси в войне против Украины и на размещение Москвой тактического ядерного оружия на территории Беларуси, назвав это «эскалацией» и «прямой угрозой безопасности нашего сообщества».

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Также после однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.