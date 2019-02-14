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Польша купила у США ракетно-артиллерийские системы HIMARS

Сегодня, 08:00
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EPA

Поставка всех компонентов систем HIMARS в Польшу завершится до 2023 года

Польша заключила с США договор о поставке 20 американских высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS.

Сделка была подписана в Варшаве незадолго до начала польско-американской конференции по Ближнему Востоку, сообщает DW.

Вице-президент США Майк Пенс, который присутствовал на подписании договора, заверил, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Варшаве.

Поставка всех компонентов систем HIMARS завершится до 2023 года. Сумма сделки составила 414 миллионов долларов.

В конце ноября 2018 года управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент решил одобрить продажу Польше 20 систем HIMARS M142 и другого оборудования.

Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе.

Ранее посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила о планах Вашингтона увеличить количество американских военнослужащих в этой стране.

В то же время представитель Пентагона Эрик Пахон отметил, что США пока не достигли согласия с Польшей по увеличению численности американских войск на ее территории.

Теги:   Польша США

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