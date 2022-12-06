Польша критически относится к контактам западных лидеров с Путиным — МИД

6 декабря, 17:00
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Мартин Пшидач (Фото:www.flickr.com/photos/nato)

Мартин Пшидач (Фото:www.flickr.com/photos/nato)

Польша критически относится к контактам западных лидеров с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.

«Мы верим, что политика изоляции России может достичь желаемых целей. И мы критически относимся ко всем этим призывам, попыткам переговоров, потому что это только усиливает Владимира Путина. Он считает: если меня зовут, то они слабеют, значит, я должен продолжать свою политику», — сказал Пшидач RMF FM.

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По словам дипломата, то, что делают США в последние месяцы, свидетельствует — политика направлена на помощь и поддержку Украины.

"Но есть также голоса в западноевропейских элитах, которые вызывают беспокойство", - сказал он.

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На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц общался с Путиным. Потом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости поддерживать контакты с Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя свои высказывания о предстоящих «гарантиях безопасности» для России, заявил, что «не надо делать из мухи слона».

https://www.youtube.com/watch?v=XvlWN-zFlSA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Польша Война России против Украины

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