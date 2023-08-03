«Надо тушить в зародыше». Дипломат объяснил, почему конфликт между Польшей и Украиной — это серьезно, и предостерег о его опасности 3 августа, 14:32 NV Премиум Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды в Варшаве, апрель 2023 года (Фото:president.gov.ua)

Дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко в интервью Radio NV объяснил, почему конфликт, возникший между Украиной и Польшей после заявления представителя офиса польского президента о «неблагодарности» Украины — это серьезно, и отметил, что его надо тушить в зародыше — ведь это отвечает интересам обеих стран.



В эфире Radio NV Осипенко связал истоки этого конфликта с предвыборным процессом в Польше, в рамках которого будут конкурировать польские президент и премьер.

Дипломат назвал заявление представителя офиса президента Польши Марцина Пшидача «некорректным» и подчеркнул, что Москва ждет подобных трещин в отношениях, чтобы их распространять и углублять и, наконец, развалить союз Украины и Польши.

Видео дня