Польша и Южная Корея подписали меморандум по восстановлению Украины 13 июля, 16:31 Последствия российских обстрелов Мариуполя (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Польша и Южная Корея в четверг, 13 июля, договорились помогать Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления.

Об этом сообщает The Chosun Ilbo.

Президент Юн Сок Йоль, который посетил Варшаву с официальным визитом, провел встречу на высшем уровне с президентом Польши Анджеем Дудой.

Видео дня

Лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области восстановления Украины. Однако о деталях этого меморандума пока не сообщается.

«Мы договорились, что Южная Корея и Польша могут быть оптимальными партнерами по вопросам восстановления Украины», — сказал лидер Южной Кореи.

Также Юн Сок Йоль сказал, что он вместе с Дудой согласились работать в духе солидарности друг с другом, чтобы защитить международный порядок, основанный на нормах.

«Мы решили продолжать поддерживать его», — добавил он.

11 июля президент Польши Анджей Дуда не исключает, что может разместить своих военных в Украине, если будет принято решение о переговорах и проведении «миротворческой операции».