Польша и Украина работают над новым договором по укреплению сотрудничества 23 августа, 01:35 Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Польша и Украина работают над новым договором по укреплению межгосударственных отношений. Варшава помогает и будет продолжать помогать Киеву.

Об этом сообщает Polskier Radio 24 со ссылкой на заявление главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча.



«У Польши в отношении Украины нет другой повестки дня; она практически говорит на одном языке с Украиной, потому что мы понимаем, что защита Украины — это и защита Польши», — заявил советник президента Дуды.

Видео дня

В Украине Кумоч принял участие в заседании группы «Киевская инициатива», где также присутствовали госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.