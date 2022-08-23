Польша и Украина работают над новым договором по укреплению сотрудничества

23 августа, 01:35
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)

Польша и Украина работают над новым договором по укреплению межгосударственных отношений. Варшава помогает и будет продолжать помогать Киеву.

Об этом сообщает Polskier Radio 24 со ссылкой на заявление главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча.

«У Польши в отношении Украины нет другой повестки дня; она практически говорит на одном языке с Украиной, потому что мы понимаем, что защита Украины — это и защита Польши», — заявил советник президента Дуды.

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В Украине Кумоч принял участие в заседании группы «Киевская инициатива», где также присутствовали госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Польша Украина-Польша Война в Украине Анджей Дуда Война России против Украины

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