Польша и Украина работают над новым договором по укреплению сотрудничества
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:Jakub Szymczuk/Polish Presidency/Handout via REUTERS)
Польша и Украина работают над новым договором по укреплению межгосударственных отношений. Варшава помогает и будет продолжать помогать Киеву.
Об этом сообщает Polskier Radio 24 со ссылкой на заявление главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча.
«У Польши в отношении Украины нет другой повестки дня; она практически говорит на одном языке с Украиной, потому что мы понимаем, что защита Украины — это и защита Польши», — заявил советник президента Дуды.
В Украине Кумоч принял участие в заседании группы «Киевская инициатива», где также присутствовали госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.
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