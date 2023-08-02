«Не выстоим без соседа за плечами». Если будет развален союз Польши и Украины, мы проиграем войну с Россией — интервью NV с дипломатом 2 августа, 18:06 NV Премиум Объятия президентов Польши и Украины Дуды и Зеленского (Фото:Офис президента Украины)

Напряжение между Варшавой и Киевом — это уже скандал, считает дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко. И его необходимо как можно быстрее уладить, убежден он.

Чем грозит странам-союзникам конфликт, который происходит на фоне выборов в Польше и неустойчивости договоренностей об экспорте украинского зерна, Осипенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Это еще не скандал, но все же дипломатический конфликт. Насколько велика опасность?

— Это скандал на самом деле, честно говоря. Потому что это ближайший наш партнер и союзник — Польша, который стоит за нашей спиной.

Но я понимаю истоки этого конфликта. Польша погрузилась в предвыборный процесс. И там идет не то, что борьба, а там война идет предвыборная. И президент, и премьер будут конкурировать; думаю, их партии будут конкурировать за места в парламенте. Осенью будут выборы, если я не ошибаюсь.

Поэтому эти предыдущие истории с зерном — это то, что эта [партия] Объединенная правая старается на курс пропольский стать, то есть более самостоятельный. Не как член ЕС, а Польша как отдельное государство, самостоятельное, которое само себя сделало. И эти мелкие сельские хозяйства играют большую роль в этом предвыборном процессе. Все сейчас подчинено предвыборному процессу.

Поэтому, с одной стороны, бесспорно некорректное заявление [представителя канцелярии президента Польши относительно недостаточной благодарности Украины]. Оно ставит под сомнение, что мы недооценили как-то помощь Польши. Мы ее чрезвычайно ценим. Мы чрезвычайно благодарны Польше. Но такие заявления, думаю, как-то надо корректировать, потому что это неправильно. Это касается всего государства и всего народа украинского. А украинский народ очень благодарен за помощь Польше. И это приводит к недоразумениям.

Мы воспринимаем это как высокомерное польское отношение. И это наталкивает на исторические реалии. Как раз этого ждет Москва.

Москва ждет таких мелких скандалов, трещин в отношениях для того, чтобы их распространять, углублять, для того, чтобы развалить этот союз.

Если будет развален союз Польши и Украины, мы проиграем эту войну. Развалится коалиция. Это будет начало развала большой коалиции. Поэтому чрезвычайно опасные вещи.

— Можем ли мы утверждать, что мнение о «недостаточной благодарности украинцев» может сейчас распространяться среди польских граждан? Как это можно было бы решить?