«Мы совершили ошибку». «Недипломатическая и хулиганская» риторика Зеленского привела к сломанным отношениям с Польшей — Кошель 21 сентября, 14:15 NV Премиум Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV объяснил, почему сломались отношения Киева и Варшавы, а также рассказал, кто в этом виноват.

— Давайте проанализируем участие украинской делегации во главе с Президентом в заседании Генассамблеи ООН. Интересная история произошла в Совете Безопасности, когда председательствующий, премьер-министр Албании, поставил на место российского представителя Небензю. Потому что тот начал обижаться, почему Зеленский выступает первым. Ему сказали: «Услышать лекцию о нарушении правил от вас — это впечатляющая попытка. Остановите войну, и Зеленский не будет брать слова». Россию откровенно и недипломатично ставят на место. А может случиться так, чтобы это было не только на словах, но и еще в той реформе ООН?

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— Это ключевая задача, которая стояла перед Генассамблеей. И накануне мы слышали достаточно много громких и оптимистичных заявлений. Это ключевое заявление генсека ООН. Было заявление [президента США] Байдена, было заявление руководителя внешнеполитического ведомства Германии. И все заявления сводились к тому, что будет пересмотрена архитектура безопасности.

Насколько это удастся или не удастся? Я все-таки настроен более пессимистично. Я думаю, что может быть начат определенный путь, но вряд ли мы можем рассчитывать на то, что решения будут приняты достаточно быстро. Такие институции, как ООН… Были [озвучены] позиции о том, что их реформировать невозможно, что мы зашли просто в тупик. И изменить Совет Безопасности, и минимизировать влияние России или выкинуть Россию будет просто невозможно.

Но есть определенные оптимистические прогнозы. Они могут быть. Рассматривается вопрос о том (это наиболее удачный сценарий для Украины), что членом Совбеза не может быть страна, которая совершит агрессию против другой. Но, опять же, это будет долгий и медленный процесс.

Пока что мы видим четкую проукраинскую позицию на Совбезе. Но, с другой стороны, мы наделали ошибок достаточно много. И сейчас нам нужно делать работу над ошибками для того, чтобы не повторять их в будущем.

Я имею в виду — скандал с Польшей, которого можно было бы просто избежать. Эта недипломатическая, хулиганская риторика, которую выбирает себе украинский Президент, привела к тому, что мы сломали отношения с Польшей, которые достаточно тщательно, бережно выстраивались в течение последних лет. Это ближайший наш союзник после широкомасштабного вторжения.