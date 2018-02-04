Польша готова обсудить с Израилем и США закон об Институте нацпамяти

Сложившаяся ситуация для Польши не является полезной и власти это не игнорируют

Руководство Польши готово к диалогу с Израилем и США относительно конфликта, который возник после принятия парламентом закона об Институте национальной памяти, заявил председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин, передает Польское радио.

По словам Сасина, премьер-министр Матеуш Моравецкий уже начал проводить "большой диалог". Он провел диалог с премьер-министром Израиля, а также объяснял польскую позицию по поводу закона об Институте национальной памяти зарубежным журналистам.

Как отметил политик, сложившаяся ситуация для Польши не является полезной и власти это не игнорируют.

"Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров в Израиле и США, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", – сказал Сасин.

Также политик добавил, что после одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти передан президенту Дуде, который решит, подписывать ли его.

Ранее сообщалось, что МИД Германии заявил, что ответственность за лагеря смерти несут только немцы

Напомним, 1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Этот закон предусматривает штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

Изменения к этому законопроекту также привели к дипломатическому скандалу между Польшей и Израилем. Сопротивление Иерусалима вызвала норма этого закона, которая запрещает критику поляков, которые могли быть причастны к убийствам евреев во время Второй мировой войны.

В ОБСЕ призвали президента Польши ветировать закон, потому что он ограничивает свободу выражения мнений.