После падения ракеты. Польша планирует разместить на границе с Украиной системы ПВО Patriot

21 ноября, 12:10
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Польша планирует разместить системы ПВО Patriot (Фото:НАТО North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

Польша планирует разместить системы ПВО Patriot (Фото:НАТО North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

На фоне падения ракеты в Пшеводуве Польша планирует разместить систему ПВО Patriot на границе с Украиной.

Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в понедельник, 21 ноября.

«С удовольствием принял предложение министра обороны Германии по размещению дополнительных ракетных установок Patriot в нашей стране», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/mblaszczak/status/1594601239320223744

По его словам, во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной он предложит, чтобы система была размещена на границе с Украиной.

Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для защиты воздушного пространства. Предложение прозвучало после падения ракеты 15 ноября в селе Пшеводув у границы с Украиной.

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15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинским ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=qf5iQwKjspM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Ракеты ПВО Война России против Украины

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