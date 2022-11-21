После падения ракеты. Польша планирует разместить на границе с Украиной системы ПВО Patriot 21 ноября, 12:10 Польша планирует разместить системы ПВО Patriot (Фото:НАТО North Atlantic Treaty Organization/www.flickr.com)

На фоне падения ракеты в Пшеводуве Польша планирует разместить систему ПВО Patriot на границе с Украиной.

Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в понедельник, 21 ноября.

«С удовольствием принял предложение министра обороны Германии по размещению дополнительных ракетных установок Patriot в нашей стране», — написал он в Twitter.

Видео дня

По его словам, во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной он предложит, чтобы система была размещена на границе с Украиной.

Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для защиты воздушного пространства. Предложение прозвучало после падения ракеты 15 ноября в селе Пшеводув у границы с Украиной.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинским ПВО.