Польша хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams — Моравецкий 12 апреля, 23:55 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Соединенные Штаты заявил, что Варшава хочет производить снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Об этом сообщает Interia Wydarzenia.

Глава польского правительства также надеется, что вместе с поставкой Abrams в Польшу придет американский бизнес.

«Я разговаривал с военными, руководством завода о возможности размещения в Польше завода, который будет ремонтировать и обслуживать танки „Абрамс“ по всей Европе. До сих пор они использовались в основном американскими военными, (размещенными) в Европе, но с нашей покупкой мы станем одним из основных пользователей», — заявил он.

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Моравецкий уточнил, что во вторник в Белом доме обсудил с вице-президентом США Камалой Харрис создание базы для обслуживания Abrams.

По словам премьера, он хотел бы, чтобы польская техническая мысль использовалась для укрепления союза с Соединенными Штатами.

«Я также настаивал на том, чтобы ядра боеприпасов с обедненным ураном для Abrams производились в Польше», — подчеркнул он.