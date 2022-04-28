Польша планирует продлить срок выплат для украинцев
Размер пособия на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки (Фото:REUTERS/Игорь Ткаченко)
Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины еще на 60 дней.
Об этом пишет Onet.pl.
За инициативу проголосовало абсолютное большинство депутатов - 429.
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Законопроект предусматривает продление срока помощи за предоставление жилья и питания беженцам из Украины до 120 дней. Это на 60 дней больше, чем предусмотрено действующим законодательством. Размер такой помощи на одного человека составляет 40 злотых (около 300 грн) в сутки.
Законодательные изменения также предусматривают возможность контроля над этими выплатами.
Для вступления в силу законодательные изменения должны быть одобрены Сенатом и подписаны президентом Анджеем Дудой.
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