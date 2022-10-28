Польша заинтересована в размещении сил НАТО на своей территории — офис Дуды 28 октября, 21:29 Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Анджее Дуде Якуб Кумох заявил, что Россия полномасштабным вторжением в Украину аннулировала пакт с НАТО от 1997 года, а Польша хочет участвовать в программе Nuclear Sharing.

В эфире Polsat News в пятницу, 28 октября, у Кумоха спросили, действительно ли Польша ведет переговоры с НАТО об участии в этой программе — об этом раньше говорил президент Анджей Дуда. Кумох уточнил, что переговоры имели место «в концептуальной фазе» и что Польша заинтересована в участии в Nuclear Sharing и размещении сил НАТО на своей территории.



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«В 1997 году был подписан пакт между НАТО и Россией, на основе которого существует убеждение, что никакие дополнительные постоянные силы НАТО в Восточной Европе размещать не следует… Мы считаем, и президент [Анджей Дуда] говорил на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его своей агрессией против Украины.», — сказал он, пишет канцелярия Дуды.



Nuclear Sharing — часть политики НАТО в области ядерного сдерживания. Она в том числе позволяет передавать ядерные боеголовки странам-членам, у которых нет собственного ядерного оружия, сообщает издание PAP.