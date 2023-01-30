Для этого нужно выиграть войну. Польша очень хочет, чтобы Украина через несколько лет стала членом ЕС — МИД

30 января, 12:00
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Павел Яблонский (Фото:www.gov.pl/web/dyplomacja)

Павел Яблонский (Фото:www.gov.pl/web/dyplomacja)

Польша очень хочет, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Об этом сообщает Tvp.

По его словам, саммит ЕС-Украина в Киеве — это чрезвычайно важное событие, ведь «корень российской агрессии — желание заблокировать интеграцию Украины с Европой».

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«Саммит Украина-ЕС показывает, что этот открытый путь к членству, который также состоялся благодаря польской инициативе, является чем-то реальным. Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза», — сказал он.

Министр добавил, что это реально, если Украине разрешат выиграть эту войну.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет вступить в Евросоюз в течение следующих двух лет.

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В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ее коллеги-еврокомиссары планируют приехать в Киев для консультаций с правительством Украины. По данным Politico, в делегацию может войти от 10 до 15 комиссаров ЕС.

3 февраля в Киеве запланирован саммит Украина-ЕС. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.

https://www.youtube.com/watch?v=NAMQIIvMAFc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Польша Война России против Украины

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