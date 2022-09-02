Польша хочет полного запрета на въезд на территорию ЕС для граждан РФ, неуместно, что семья Пескова веселится в Греции — премьер-министр 2 сентября, 14:25 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польша однозначно выступает за полный запрет на въезд граждан РФ на территорию ЕС, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает RMF24.

По его словам, «на нашей восточной границе идет война, поэтому российский агрессор должен понести последствия».

«Я не могу себе представить такую ​​ситуацию, что в Украине идет война, зверские преступления совершаются российской армией — ведь все это делается с согласия, ведома, согласия и даже подстрекательства со стороны Кремля. Между тем граждане России могут въезжать в ЕС как ни в чем не бывало», — сказал он.

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Фото: НВ

По его словам, на греческих пляжах веселится семья пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

«Есть много примеров. Это что-то глубоко неуместное, поэтому Польша (…) пытается указать нашим европейским партнерам на неуместность этой ситуации», — сказал премьер-министр.

Моравецкий заявил, что ЕС должен быть полностью солидарен с Украиной.

По его словам, ЕС должен выдавать только гуманитарные визы и визы для тех, кто искренне выступает против путинского режима.



Страны восточной Европы, включая Чехию и Польшу, а также страны Балтии в одностороннем порядке уже перестали выдавать россиянам туристические визы, а также заявили о намерении не пускать на свою территорию россиян с визами, полученными в других странах ЕС.

Поскольку авиасообщение между ЕС и Россией приостановлено, многие российские туристы используют именно страны Балтии как транзитный маршрут в другие страны ЕС. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что 30% путешествующих в ЕС россиян осуществляют это через территорию Эстонии.

На фоне этого восточные страны ЕС требуют от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, как ранее предлагал президент Владимир Зеленский, чтобы наказать россиян за их поддержку войны против Украины.

Некоторые страны ЕС, такие, как Дания, также поддерживают такое решение, но при условии, что оно будет коллективно принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.

В то же время, другие страны, в частности Германия, предостерегают от полного закрытия границ для россиян, аргументируя это тем, что исключения должны быть сохранены для просьб о предоставлении убежища и разрешения диссидентам режима Путина бежать.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае, если совместное решение не будет найдено, он «не исключает регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством».

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